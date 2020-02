Con fatica, forse anche un po' eccessiva, la Salernitana riesce a tornare subito alla vittoria. Per battere il fanalino di coda Livorno basta il gol segnato al 6' quando dalla sinistra Lopez fa partire un cross sul quale Zima esce male favorendo Djuric che di testa, in mezzo a due difensori, incrocia sul secondo palo. Il vantaggio e la sterilitá offensiva della squadra dell'ex Breda rendono il primo tempo quasi soporifero. Con tranquillità i granata gestiscono la partita ma non riescono a trovare il gol della tranquillitá. Non ci riesce Lopez al 18' con una percusione centrale chiusa con un tiro finito nettamente sopra la traversa, Djuric al 33' che si vede respingere il tiro da Silvestre dopo un nuovo regalo di Zima e neppure Maistro al 39' con un tiro a giro che si spegne sul fondo.



E cosí la partita resta in bilico. Merito anche di Marras che al 51' non sfrutta un clamoroso errore della Salernitana che perde palla in malo modo nella metá campo offensiva facendo partire da solo in contropiede l'attaccante amaranto che non riesce ad inquadrare neanche lo specchio della porta (utile il recupero del debuttante Capezzi). La grande chance, comunque, scuote definitivamente il Livorno che al 55' ci prova anche con il neo entrato Ferrari ma il suo tiro-cross non crea grossi problemi a Micai. Ventura comprende l'andazzo e al 63' butta nella mischia Di Tacchio e Gondo per Maistro e Djuric. Giusto un minuto prima Kiyine ha l'occasione del raddoppio ma sul tiro da fuori area si oppone, seppur a fatica, Zima. Grazie anche ai cambi, nel finale dentro Karo e difesa a cinque, la Salernitana riesce a rialzare il baricentro concedendo pochissimi spazi dalle parti di Micai. Gli stessi che hanno Jallow e Gondo dall'altra parte, specie l'ivoriano che al 44' ha l'occasionissima per ipotecare la vittoria ma chiude il contropiede con un inutile pallonetto. Dopo cinque minuti di recupero, peró, la vittoria divente certezza cosí come il nuovo -4 dal secondo posto. © RIPRODUZIONE RISERVATA