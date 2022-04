Avellino, staffetta tra Di Gaudio e Kanoute contro Zeman

In un Avellino che stenta a spiccare il volo, ci sono due ali che Carmine Gautieri vorrebbe tanto congiungere per far decollare una squadra mai convincente sotto il profilo del gioco. Colpa di un assemblaggio che, in sede di mercato, si è rivelato poco organico per applicare determinati moduli e con scarsi ricambi per attuare schemi alternativi. Un grattacapo passato dai pensieri di Piero Braglia, che si era per mesi interrogato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati