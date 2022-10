Derby regionale tra neo promosse: la Gelbison sfida il Giugliano

Archiviato in fretta il primo passo falso della gestione De Sanzo, in casa Gelbison l'attenzione è riservata al derby regionale in programma domani pomeriggio contro il Giugliano. Alla sfida le due formazioni ci arrivano con una situazione di classifica confortante per entrambe, essendo posizionate nella parte alta con i cilentani a 14 punti, uno in meno per i partenopei. Per questo match il tecnico dei cilentani De Sanzo, deve rinunciare allo squalificato Gilli, al cui posto è pronto Cargnelutti, e all'attaccante Sorrentino, uscito malconcio da uno scontro di gioco che l'ha costretto a subire 15 punti di sutura alla testa. Previste anche altre novità in formazione rispetto a quella che ha perso con il Moterosi. " Il nostro intento è riscattarci subito,- dice De Sanzo- sapendo di avere di fronte una buona squadra che tra l'altro presenta un bomber come Piovaccari, che non ha bisogno di presentazioni. Noi dobbiamo lottare e rimanere compatti per portare a casa un risultato utile". La gara si gioca ad Avellino al Partenio-Lombardi sede delle gare casalinghe del Giugliano. Fischio d'inizio alle ore 17.30 dirige Sajmir Kumara di Verona.