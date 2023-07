Gelbison l'attaccante Faella dopo due stagioni passa al Siracusa

In casa Gelbison dopo la decisione di azzerare tutto e ripartire con un nuovo progetto dopo l'amara retrocessione dalla serie C arrivata nel doppio confronto con il Messina, ed in attesa di vedere i primi innesti da mettere a disposizione del nuovo allenatore Alessandro Monticciolo, continuano le voci dei partenti.

L'ultima in ordine di tempo è quella dell'attaccante partenopeo Alessio Faella, 26 anni, nelle ultime due stagioni protagonista con la casacca della Gelbison, la prima culminata con la promozione e quella appena trascorsa finita in modo poco fortunato per i colori del club cilentano.

Faella, a causa di alcuni infortuni ha giocato solo 14 partite mettendo a segno 2 reti, ora riparte da Siracusa, per provare la rilanciarsi. L'attaccante ha sottoscritto un accordo annuale con il sodalizio aretuseo e potrebbe ritrovare da avversaria la Gelbison nel prossimo campionato di serie D.