Avellino: ecco il nuovo acquisto Patierno, sveglia all'alba e visite a Villa Stuart

Anticipare i difensori in area di rigore è da sempre una delle sue qualità principali. Una dote naturale messa in evidenza pure nell'ultimo campionato in cui ha realizzato 19 gol. Cosimo Patierno, bomber di razza di 32 anni, da ieri è virtualmente un calciatore dell'Avellino dopo che la società biancoverde ha trovato l'intesa con la Virtus Francavilla. Per l'annuncio ufficiale, però, mancano ancora due tappe: visita a Villa Stuart e firma ad Avellino. La prima tappa, giocando anche in questo caso di anticipo, l'ha bruciata questa mattina partendo alle 5 dalla sua Bitonto e raggiungendo Roma poco dopo le 8.30. In questi minuti è in corso la sua visita medica nel centro specializzato capitolino. Entro lunedì, ma non sono escluse accelerazioni, arriverà anche la firma e l'annuncio.