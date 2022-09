Gelbison: ingaggiato il centrocampista Papa

La Gelbison nuovo corso targata De Sanzo, comincia a muoversi per potenziare l'organico e nel tardo pomeriggio dopo la conferenza del tecnico calabrese, la società cilentana con il direttore sportivo Nicolò Pascuccio, ha annunciato l'ingaggio del centrocampista Salvatore Papa, 32 anni, arrivato dall'Ancona da cui si è svincolato, in precedenza Papa, ha vestito anche le casacche di: Foligno, Santarcangelo, Aversa, Vigor Lamezia, Cuneo e Ravenna. Tra serie C e D ha totalizzato oltre 300 presenze realizzando 27 reti. L'esperto centrocampista, è stato presentato nella sede del club e sarà subito a disposizione del neo allenatore De Sanzo. Non si esclude un suo utilizzo già sabato nel match in programma a Pagani, con il Taranto.