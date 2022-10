La Gelbison cade con il Monterosi: 0-1, decide il rigore di Carlini

Per la Gelbison la serie di vittorie consecutive si ferma 4. Ai rossoblu cilentani non riesce l'obiettivo di centrare la cinquina e sul campo amico del Torre di Pagani, cede i tre punti ai laziali del Monterosi che passano grazie alla rete di Carlini su penalty. La svolta arriva al 16' quando il direttore di gara assegna il rigore agli uomini di Menichini, per un tocco di braccio di Gilli. Dagli undici metri l'attaccante biancorosso non sbaglia e batte D'Agostino (0-1).

La Gelbison prova a reagire ma appare poco convincente tanto che sono proprio gli ospiti soprattutto nella ripresa ad andare in un paio di occasioni vicino al raddoppio,e nonostante i cambi operati da De Sanzo, per i cilentani la gara non prende la piega auspicata e al triplice fischio che arriva dopo 5' di recupero a brindare è il Monterosi, mentre la Gelbison è costretta ad incassare la terza sconfitta stagionale. Per la cronaca i rossoblu cilentani hanno chiuso la gara in 10 per l'infortunio al volto occorso a Sorrentino che ha lasciato il campo in ambulanza. La prossima gara per la Gelbison sabato ad Avellino contro il Giugliano.