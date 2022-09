Gelbison, Spicuzza: «Col Potenza per la prima vittoria». Squadra al completo

La Gelbison dopo aver conquistato il primo punto tra i professionisti, torna nuovamente in campo per il turno infrasettimanale e al Torre di Pagani, sede temporanea per le gare casalinghe dei cilentani, arriva il Potenza. A presentare la partita con il team lucano che conta due punti, è l'allenatore in seconda dei rossoblu, Agostino Spicuzza: " Quella di domani è sicuramente una sfida molto impegnativa contro una squadra importante, ma noi abbiamo preparato al meglio in sole 48 ore questo confronto e scenderemo in campo per fare risultato pieno. Possiamo contare su tutti gli uomini, per cui Esposito, potrà scegliere al meglio". Anche Carmine De Sena, appare fiducioso: " Con maggiore attenzione potremo portare a casa la vittoria e brindare ai 3 punti in serie C. Voglio anche complimentarmi con i tifosi che in queste due gare ci sono stati vicino e speriamo di festeggiare insieme a loro". La gara con il Potenza si gioca in notturna con fischio d'inizio alle ore 21. Arbitra Ancora di Roma 1.