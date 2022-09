Gelbison travolgente manda ko il Taranto: 3-0 per i cilentani

Una Gelbison completamente trasformata centra il primo successo in serie C e lo fa in modo netto travolgendo un Taranto apparso davvero poca cosa al cospetto di una squadra che dopo essere passata sotto la guida del neo tecnico Fabio De Sanzo, è apparsa trasformata ed ha vinto meritatamente e in modo convincente.

La partita si sblocca nella prima frazione con una bella rete di testa di Cargnelutti sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa le altre due reti di pregevole fattura: al 15' Faella realizza con un pallonetto e dopo 5' tocca a Fornito con una violenta conclusione che finisce nel set e chiude i conti con un 3-0 e rilancia le quotazioni dei cilentani che si portano a quota 5 e ora possono guardare al futuro con una nuova ottica. Il prossimo impegno sul campo dell'Audax Cerignola.