La Gelbison non si ferma, il Foggia finisce ko 2-0

Il nuovo corso dell Gelbison targata De Sanzo, non sembra vollersi fermare e nelle tre gare di campionato con il tecnico calabrese alla guida del club cilentano la squadra rossoblu del presidente Puglisi, centra il terzo successo e in classifica con 11 punti si posiziona nella parte sinistra della graduatoria. Vittima dei rossoblu questa volta è stato il Foggia che cede nella ripresa e torna a casa a mani vuote tra le contestazioni dei tifosi giunti a Pagani fiduciosi dopo l'arrivo in panchina di Fabio Gallo. E nella prima frazione i rossoneri pugliesi ci hanno provato ma senza esito. Nella ripresa la svolta che ha fatto pendere la bilancia a favore dei cilentani. Al 7' una rapida ripartenza è stata finalizzata da Faella per l'1-0, poi al 20' ci ha pensato Gilli, a chiudere i conti con il definitivo 2-0. Con questi tre punti la Gelbison sale all'ottavo posto al pari del Giugliano e ora si proietta alla trasferta di Messina per continuare nella serie utile. Grande entusiasmo tra i tifosi cilentani presenti al Torre di Pagani che hanno salutato i beniamini con cori e applausi.