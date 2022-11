Pescara-Gelbison, probabili formazioni: rossoblu incerottati, out anche Faella

Per la Gelbison in questa 12esima giornata c'è una prova quasi proibitiva, i rossoblu cilentani saranno impegnati all'Adriatico contro il Pescara di Colombo, che occupa la terza piazza nel girone C e insieme alle due calabresi attualmente ai primi due posti sono tra i favoriti al ritorno in serie B. E di questo ne è consapevole il tecnico dei cilentani Fabio De Sanzo: «Mi aspetto una squadra di qualità contro una avversaria di categoria superiore, ai ragazzi come sempre ho chiesto impegno e tranquillità ed un pizzico di spregiudicatezza e magari con un po' di fortuna che non guasta mai potremo tornare a caa con un risultato utile. Per questa gara abbiamo diverse defezioni per cui dovremo faredi necessità virtù».

Tra gli assenti oltre a Papa, anche l'attaccante Faella, mentre ritorna dall'inizio il capitano Uliano, che però non è del tutto pronto per i 90 minuti. Il fischio d'inizio è previsto per le 14.30, arbitra Calzavara di Varese.