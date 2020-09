È durata meno di dieci giorni l’avvenuta di Eugenio Galasso nel ruolo di team manager della Turris. Il dirigente – che in passato ha maturato esperienze tra i professionisti anche con Casertana e Paganese – ha infatti rassegnato in giornata le proprie dimissioni.



«Ringrazio la società, con a capo il presidente Colantonio, ma per sopraggiunti motivi personali – spiega Galasso – sono costretto a rassegnare le dimissioni dal ruolo di team manager della prima squadra. Faccio i miei migliori auguri alla Turris per il prossimo campionato di serie C».



La Turris, dal canto suo, ha ringraziato il dirigente «per il contributo apportato nella sua seppur breve esperienza a Torre del Greco e gli augura le migliori fortune professionali».



Nemmeno il tempo di conoscersi ed integrarsi, che – dunque – le strade di società e dirigente si sono subito separate: la decisione – al netto dei sopraggiunti motivi di carattere personale – sarebbe stata indotta da un feeling evidentemente non sbocciato. © RIPRODUZIONE RISERVATA