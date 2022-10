Ajax-Napoli, Osimhen non recupera: Rrahmani in campo con fasciatura

Allenamento di rifinitura per il Napoli di Luciano Spalletti che alle 15 partirà da Capodichino alla volta di Amsterdam. Domani sera la gara di Champions League contro l'Ajax dove proverà a stringere i denti Amir Rrahmani: il centrale difensivo azzurro si è allenato questa mattina con una fasciatura vistosa alla gamba destra ma è rimasto in gruppo con i compagni e resterà con la squadra, volando oggi in Olanda.

Assente, invece, Victor Osimhen: per l'attaccante nigeriano lavoro personalizzato in palestra e in campo.