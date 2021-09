Anguissa, l'applauso del suo Ct: «Con Spalletti giocherà ovunque»

Un grande esordio contro la Juve e l'applauso di tutto il Maradona, Zambo Anguissa ha subito fatto innamorare i tifosi del Napoli. «Frank è un giocatore di grande personalità, giocare a Napoli è una grande opportunità per lui e viceversa» le parole di Toni Conceição, Ct del Camerun che conosce molto bene il centrocampista arrivato da pochissimo in Italia.

«Si è perfettamente calato nella nuova realtà dando già un contributo importante contro la Juve, è un centrocampista che può giocare in diversi sistemi di gioco» ha aggiunto a Radio Kiss Kiss. «Penso potrà dare un contributo ancora migliore quando si sarà ambientato definitivamente. Ha una grande duttilità perchè abbina fisicità alla capacità di giocare con i compagni, può giocare con Spalletti nel 4-4-2, 4-3-3 o 4-2-3-1. Per le sue caratteristiche può essere prezioso anche nell'assist e magari calciare più spesso in porta».