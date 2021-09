Petagna, con la Juve notte magica: «Campionato? Non ci nascondiamo»

«È stata una serata magica, sapevamo quanto la gente ci tenesse a questa partita, bastava girare per la città nei giorni precedenti». Così Andrea Petagna racconta la notte da sogno di Napoli-Juventus dello scorso sabato. «Abbiamo dimostrato di essere molto forti. Spalletti è molto bravo a caricarci e in questo aspetto, dobbiamo continuare così. Il mister è bravissimo a farci stare sereni. Ci fa stare tranquilli e tutti riusciamo a rendere nel modo migliore».

«Siamo una squadra forte, già l’anno scorso lo pensavo e in tante partite l’abbiamo dimostrato anche se poi non abbiamo raggiunto la Champions» ha continuato Petagna a Radio Kiss Kiss. «Noi ci siamo e non dobbiamo nasconderci. Il campionato è lungo, senza padroni». Poi un passaggio sul mercato che l’ha visto a un passo dalla Sampdoria: «Ero felice e quasi convinto che sarei rimasto a Napoli. Sono certo che me la posso giocare e posso fare bene. Mi gioco le mie carte. Tanta voglia di segnare, giocare e fare gol. Volevo dimostrare di poter giocare in questa squadra e farò di tutto per fare del mio meglio. Con il Leicester sarà partita dura, è importante partire col piede giusto».