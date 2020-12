Il Napoli torna in campo. Dopo il giorno di riposo concesso da Gattuso e dalla società, gli azzurri tornano ad allenarsi per la gara di giovedì in Europa.

Resta in dubbio la condizione di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, infortunato due settimane fa in nazionale, continua nella tabella di recupero dall'infortunio. Anche oggi sui campi del centro tecnico ha svolto allenamento tra palestra e campo. Difficile vederlo in campo contro l'Az Alkmaar giovedì.

