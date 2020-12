Ha avuto pochi minuti a disposizione fin qui in questa stagione, ma Kevin Malcuit non vuole saperne di fermarsi. Il terzino francese del Napoli si è mostrato sui social ad allenarsi ieri sera, in un lunedì che sa di stop per tutto il gruppo squadra liberato da Gennaro Gattuso. Di certo un segnale forte per l'allenatore da parte del terzino francese, che oggi tornerà ad allenarsi con tutto il gruppo napoletanoa Castel Volturno in vista della sfida all'AZ Alkmaar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA