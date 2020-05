LEGGI ANCHE

È tornato a parlare ai canali ufficiali della società Quique Setien, allenatore del Barcellona che non vede l'ora di ritrovare la Liga e il Napoli in Champions. «Non mi piacerebbe vincere il campionato senza giocare tutte le partite che mancano. Noi tutti vogliamo rientrare in campo, giocare e vincere sia il campionato che la. Appena rientreremo in campo nessuno avrà un vantaggio, tutte le squadre partiranno dallo stesso punto. Questa emergenza ha cambiato la vita a tutti noi, ci adatteremo alle circostanze che incontreremo nel cammino, ma dobbiamo conoscere i rischi».Con lui, in diretta social, anche, storici collaboratori di Setien e ora al Barcellona: «lo recupereremo, sarà il vero acquisto di questo stop del campionato. Fabian ha regalato a tutto il nostro staff le sue maglie delquando abbiamo giocato al San Paolo. È una maglia importante per noi, rappresenta la classe e l’umiltà di un calciatore che ci ha aiutato ad arrivare fin qui quando eravamo insieme al. Se ne parliamo pensano che vogliamo portarlo al, la verità è che gli vogliamo molto bene».