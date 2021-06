Busquets positivo con la Spagna, Napoli in ansia per Fabian Ruiz

Torna l'ombra del covid nel ritiro di una nazionale europea. Ad essere colpita è la Spagna, a pochi giorni dall'esordio nell'Europeo: la nazionale di Luis Enrique, infatti, ha comunicato nella serata di ieri la positività al covid di Sergio Busquets, centrocampista e leader delle Furie Rosse, dopo i test eseguiti nella mattinata di ieri nel ritiro di Las Rozas.

L'amichevole di domani sera contro la Lituania sarà giocata dalla selezione spagnola Under 21 perché tutto il gruppo è stato messo in isolamento. Tra questi anche il napoletano Fabian Ruiz: il centrocampista azzurro ha già avuto il covid a Napoli lo scorso gennaio, ma resterà in isolamento nelle prossime ore perché contatto stretto del compagno Busquets.