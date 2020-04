LEGGI ANCHE

È uno dei più amati della tifoseria, il portiere 23enne che da due anni veste la maglia azzurra. L'estremo difensore del Napoli , che ha festeggiato pochi giorni fa in quarantena il suo complenano, ha voluto lasciare un messaggio ai suoi tifosi attraverso i social.«Stiamo giocando una partita difficile in cui tutti siamo giocatori determinanti.. Aiutiamo così a medici, infermieri, forze dell’ordine e tutti coloro che stanno lavorando per portarci alla vittoria. Facciamo tutti la nostra parte: uniti, tutti insieme, ce la faremo» le parole di Meret