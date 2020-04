LEGGI ANCHE

¡Les agradecemos a todos por jugar en equipo! 🙏#ForzaNapoliSempre 💙 pic.twitter.com/kbVvNbt8IY — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) April 21, 2020

Tanti messaggi in giro per la rete, tanti tifosi delche hanno vestito i panni dei loro beniamini. Da Insigne a Meret, fino a Grava e Montervino, passando ovviamente anche per, tutti gli eroi azzurri degli ultimi anni hanno aiutato gli infermieri e i medici del nostro Paese nell'emergenza.Così anche il Napoli ha voluto ringraziare i suoi tifosi: «Grazie a tutti voi per aver giocato di squadra» ha scritto il club dal profilo ufficiale su Twitter. Il messaggio è diretto a tutto il personale ospedaliero che è impegnato a combattere il coronavirus negli ospedali italiani.