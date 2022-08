Cristano Ronaldo, niente Napoli: ADL rifiuta l'ultima offerta di Mendes

Mendes si arrende. O almeno così sembra. L'ultimo tentativo è andato a vuoto. Il Napoli non ci sta: neppure prende in considerazione l'idea del prestito gratuito di Cristiano Ronaldo senza la partenza di Osimhen. Ieri mattina l'agente portoghese ha preso atto che il Manchester United, dopo i 100 milioni spesi per Antony, non intende fare offerte al club azzurro per l'attaccante nigeriano. E dunque, per il Napoli, la suggestione di fine agosto finisce esattamente come è cominciata. De Laurentiis è stato categorico: le porte a Cristiano sono praticamente sbarrate. L'opzione del prestito gratuito era legata esclusivamente alla cessione da 140-150 milioni di euro di Osimhen: era questa la conditio sine qua non per portare a Napoli la stella portoghese. Una specie di scambio. Ma tutto è saltato. O meglio, tutto è rimasto sempre e solo nel campo delle ipotesi ventilate da quel furbo maestro delle danze di mercato che è Jorge Mendes. I 45 milioni lordi del suo ingaggio (praticamente la metà dell'intero monte-ingaggi del Napoli) non possono essere un pensiero del Napoli e non sono mai state al centro di una vera trattativa. E il ds Giuntoli non ha certo bisogno di Mendes per parlare con i vertici del Manchester United: dunque, il Napoli sceglie la via più semplice.

Ovvero, se deciderà di vendere Osimhen tra un anno, lo farà senza intermediari. Così come era chiaro dalle parole di Roberto Calenda, manager di Osi.

Il fatto che Galtier abbia convocato ancora una volta Keylor Navas non è un bel segnale. Il Psg abbraccia Fabian Ruiz ma non va incontro al Napoli per il costaricano. E il tempo stringe. Le piste restano due: il Psg lo dà in prestito al Napoli accollandosi il 70 per cento dell'ingaggio (ovvero 12 milioni di euro lordi) e lasciando al Napoli il resto (circa 6 milioni). Oppure trova la via della risoluzione del contratto ma questo sempre entro domani. Ed è pista in salita, perché a 35 anni Navas non intende perdere un centesimo. Però, attenzione, il Napoli sapeva che la questione Navas si poteva sbloccare solo sul filo del gong del mercato. Chiaro che in queste ore, parlando col ds Campos, Giuntoli ha ribadito che sarebbe assai felice di portarlo al Napoli. In ogni caso, in queste ore, il Napoli ha di nuovo preparato il contratto di Alex Meret: senza Navas, sarà di nuovo sul tavolo l'offerta di quinquennale per il portiere friulano e la firma appare scontata. Sarebbe un bel colpo di scena in una vicenda che si trascina da giugno. Quella di Meret e Sirigu è la scelta di De Laurentiis dalla fine del campionato. Poi sono state fatte altre valutazioni. Con Navas è dura, ma il Napoli non molla. Va via invece Fabian Ruiz: ieri la partenza per Parigi. Cessione a 24 milioni di euro. Lo spagnolo passa da 1,8 milioni a 6 milioni.