Nella scorsa estate, dopo quattordici stagioni di ottimo lavoro e assoluta fedeltà, Alfonso De Nicola ha lasciato la guida dello staff medico del Napoli. «Resto legato alla squadra e al mio territorio, però se ci fosse un'offerta progettualmente seria come lo fu quella di De Laurentiis sarei pronto ad accettarla con piacere», ha detto il dottore intervistato da Katia Vitale per «Fuori la radio», il programma di Radio Crc condotto da Antonio Esposito.



Non sono mancate stoccate polemiche. «Non ho ancora ricevuto nessun ringraziamento da parte del mio ex staff, ma non lo esigo. Non credo alla fortuna e alla sfortuna, ma credo ci sia un pizzico anche di questo in merito ai numerosi infortunati. Bisognerà vedere a fine campionato cosa diranno le statistiche. Se siamo tanti anni con Reja e Mazzarri vuol dire che qualcosa c'è stato. Sono due persone eccezionali, che ci hanno dato la possibilità di lavorare sinergicamente. Soprattutto durate il periodo Mazzarri c'è stata una crescita esponenziale della squadra, soprattutto morale». © RIPRODUZIONE RISERVATA