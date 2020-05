LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le telefonate dalla Spagna sono arrivate e il prezzo è stato fissato: nessuna pedina in cambio, il Napoli per lasciar partirechiederà solo soldi in cambio e il prezzo del calciatore spagnolo è di almeno. Questa la cifra che sarebbe stata comunicata dal club azzurro al, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo nelle ultime ore.Il, infatti, è uno dei primissimi estimatori del centrocampista arrivato a Napoli due anni fa dal Betis dove aveva già conosciuto Quique Setien, insieme con il Real Madrid. Entrambe le big della Liga vorrebbero riportare a casa, ma nelle loro offerte con pedine da scambiare a copertura di parte del prezzo non sono state ben accette in casa azzurra.