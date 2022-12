Gaetano, l'agente: «Non gli permetterò di lasciare Napoli»

«In estate voleva andare a giocare altrove, ma oggi non si muove. Gli ho detto che una roba del genere non gliela farò mai fare». Le parole sono di Federico Pastorello, agente di Gianluca Gaetano, al centro sempre di qualche rumor di mercato. «Da napoletano, l'unico in rosa, ha l'opportunità di vincere lo Scudetto, se ne pentirebbe per tutta la sua vita. Oggi giocare a Napoli gli sta creando un danno finanziario: da un'altra parte potrebbe guadagnare il triplo, forse anche di più».

«La stima di Spalletti e del suo staff alla fine l'hanno convinto a rimanere perché comunque vedeva che la considerazione nei suoi confronti c'era» ha continuato Pastorello. «Ha davanti tre fenomeni e Spalletti lo vede vertice basso, nel ruolo di quel Lobotka che quest'anno sta giocando sui livelli di Busquets. Ma i segnali che abbiamo avuto sono stati importanti: in qualche occasione l'allenatore l'ha inserito quando la partita era da decidere, gli ha dato fiducia quando davvero serviva».