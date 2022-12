Zerbin, no al Bologna: «Ha superato Spalletti»

Pochi minuti - ma importanti - giocati nella prima parte di stagione tra campionato e Champions League, ma il futuro di Alessio Zerbin è ancora a Napoli? «Questa estate ha affrontato l’esame Spalletti andando in ritiro con un punto interrogativo. Una volta che ha convinto allenatore e squadra non ha intenzione di andare via, tutte le squadre che volevano prendere Alessio sarebbero ancora interessate, ma non ci siamo espressi a rigurado» ha detto il suo agente Guido Marinelli.

Su di lui c'è l'interesse forte del Bologna. «Un minuto fatto oggi nel Napoli vale veramente tanto» ha continuato l'agente a Radio Kiss Kiss «Zerbin ha avuto una crescita fortissima nell’ambito del Napoli. Quando sento dire che Alessio sta giocando ma non tantissimo, mi sembra che questa la prima parte di Zerbin si possa definire ottima».