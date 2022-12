Spalletti: «Mihajlovic tifa Napoli e ci farà comodo»

Spalletti ricorda Sinisa. A 24 ore dalla notizia della scomparsa di Mihajlovic, l'allenatore azzurro ha voluto ricordare il collega: «È un momento tristissimo, Sinisa è stato un avversario di quelli leali sempre. Detestava le maschere, non le ha mai indossate, soprattutto durante la malattia» ha detto il toscano. «Ci ha insegnato a non abbassare mai lo sguardo davanti alle difficoltà. Chi ha avuto a che fare con lui ne è uscito rafforzato nel carattere, trasmetteva le sue qualità di uomo forte. Fra noi ci sono sempre stati grandi abbracci, grandi sguardi e grandi partite. Quando calciava le punizioni io mi nascondevo dietro la panchina. L'ultima volta a Bologna mi ha espresso la sua simpatia per Napoli e il Napoli, per noi sarà un grandissimo vantaggio avere il suo supporto, magari seduto vicino a Maradona, guardando insieme le partite».

Stasera il match amichevole con il Villarreal: «Siamo già dentro quelle che saranno le grandi sfide ora che riparte il campionato, però poi c’è da fare bene queste partite qui per farsi trovare forti nella testa e nei comportamenti e stasera sarà per noi una partita vera, importante come lo sono state le due precedenti in Turchia» ha detto a Sky Sport. «Raspadori ti dà più soluzioni, perché puoi impiegarlo in due o tre ruoli: ha fatto gol e ha fatto benissimo in questo collegamento fra i reparti e l'attacco alla profondità. La sosta ha fatto bene anche a Kvaratskhelia».