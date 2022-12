Napoli, il boom della maglia di Natale: «Quasi finite le scorte»

Ha fatto discutere molto i tifosi la maglia utilizzata dal Napoli di Luciano Spalletti in questo periodo natalizio: una divisa azzurra con bordi rossi e sul petto una renna in bella mostra. «L'animazione sull'abbigliamento tecnico ha riscontrato grande successo già da molto anni, stessa cosa per quelle col tema natalizio appena lanciate» le parole di Alessandro Formisano, Head of Operations del club azzurro.

Oltre alla maglia natalizia, nella collezione Natale 2022 del Napoli anche un maglione dedicato a queste festività e un cappellino invernale a tema feste. «L'estensione di gamma anche in maniera ironica è vincente. Abbiamo finito quasi tutto quello che abbiamo lanciato a tema Natale» ha svelato Formisano a Radio Kiss Kiss. La maglia natalizia verrà indossata dal Napoli anche questa sera e mercoledì al Maradona per le amichevoli con Villarreal e Lille.