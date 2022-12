Serata di rifinitura per il Villarreal di Pepe Reina e Raul Albiol, che tornano così ad allenarsi a Fuorigrotta. Il club spagnolo ha condiviso sui social alcune immagini dei due calciatori, oggi al Villarreal ma per anni simboli del Napoli: «Ci vediamo domani» l'appuntamento immancabile per i due ex azzurri. Questa sera la penultima amichevole della squadra di Luciano Spalletti nel 2022 che sta per concludersi.