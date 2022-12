Napoli-Bereszyński a un passo: torna anche Contini

Ormai definito sempre più l'affare che porterà Bartosz Bereszyński a vestire la maglia del Napoli dal prossimo gennaio. Il terzino polacco è pronto a dire sì all'azzurro prima di Natale per concludere il suo passaggio dalla Sampdoria: alla corte di Spalletti ci arriverà con la formula di un prestito ed eventuale diritto di riscatto a fine stagione.

Come informato da Sky Sport, in prestito secco a Genova ci andrà invece Alessandro Zanoli, il terzino che lascerà il posto a Bereszyński in prima squadra e alle spalle di Giovanni Di Lorenzo. Zanoli farà ritorno a Napoli al termine della stagione. Altro ritorno dal blucerchiato in azzurro sarà quello di Contini: il portiere cresciuto nelle giovanili azzurre completerà l'organico con Meret e Sirigu.