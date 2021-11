Napoli e le big sulla rivelazione Gatti: «Giuntoli lo stima, utile per Spalletti»

Una stagione da protagonista al Frosinone in Serie B e per Federico Gatti tanti rumors di mercato. Il centrale difensivo ciociaro, classe 1998, piace ai club di Serie A. «Fino a un anno fa non lo voleva nessuno, poi il direttore Angelozzi ci ha creduto e ora i risultati sono sotto gli occhi di tutti» le parole del suo agente Dario Paolillo. «Gatti ha fatto una decina di partite ma ha già le attenzioni di alcune squadre top di Serie A. Anche al Napoli? Penso che bisognerebbe chiedere alla società».

«Di certo al Napoli stimano molto, da qui a gennaio c'è tempo. Bisognerà confrontarsi con il Frosinone» ha aggiunto l'agente a Radio Marte. «Credo che il Napoli, in prospettiva, potrebbe pensare a un investimento su un difensore centrale giovane per migliorare il reparto di Spalletti. Poi se sarà Gatti o un altro, a gennaio o giugno, non lo posso sapere».