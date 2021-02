Dopo le positività di Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam, il Napoli tira un sospiro di sollievo: i tamponi effettuati ieri sera per tutto il gruppo azzurro sono risultati stamattina tutti negativi, come comunicato dal club attraverso i canali ufficiali.

Dopo la doppia positività comunicata ieri, infatti, il club azzurro ha ripetuto intorno a mezzanotte i test anticoronavirus. Test che ora consentiranno alla squadra di scendere in campo questa sera contro il Genoa. La squadra è arrivata in Liguria già ieri in serata.

Ultimo aggiornamento: 10:10

