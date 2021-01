«Parisi piace al Napoli? Giuntoli me lo ha chiesto già in estate. Diventerà un giocatore da Nazionale. Chi è sveglio lo prende adesso, altrimenti lo prende ad un prezzo maggiorato». Così Mario Giuffredi, agente di Fabiano Parisi che è diventato uno dei pezzi pregiati del mercato di Serie B. L'esterno difensivo dell'Empoli piace anche a tanti club di serie superiore tra cui il Napoli.

Un doppio interesse quello del Napoli che sugli esterni potrebbe essere pronto a salutare in estate Elseid Hysaj, altro elemento della scuderia di Giuffredi. «Credo che non rinnoverà al 60%, per il restante 40% ce la giochiamo» ha commentato simpaticamente l'agente a Radio Punto Nuovo.

