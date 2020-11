«Non ci sono ancora novità sul rinnovo Hysaj. È giusto che a questo punto ci guardiamo intorno», queste le parole di Mario Giuffredi, l'agente di tanti calciatori azzurri tra cui Elseid Hysaj. Il terzino albanese è in scadenza la prossima estate e non è mai stato raggiunto in questi mesi un accordo tra le parti per continuare a Napoli nonostante l'utilizzo continuo di Gattuso.

«Tra due mesi Hysaj potrà firmare per un altro club a parametro zero, per questo valuteremo tutte le proposte che ci arriveranno, non solo quella del Napoli» ha continuato l'agente a Radio Crc. «A parte la parentesi Ancelotti, Hysaj è sempre stato tra i calciatori del Napoli con il rendimento più alto».

