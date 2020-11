Un mese di assenza per quella maledetta positività al covid, poi il ritorno in campo e la voglia di riprendersi il suo spazio in questo Napoli. Eljif Elmas si giocherà il suo posto contro il Rijeka domani, nella terza uscita europea della stagione: «Conosco bene il calcio croato e l'avversario che affronteremo, so bene quali pericoli possono esserci domani per noi» ha detto il centrocampista macedone.

LEGGI ANCHE Rijeka-Napoli, c'è anche Insigne: resta fuori soltanto Osimhen

Che poi lancia anche l'appello a Gattuso, che siede accanto a lui: «Giocare domani titolare? Io sono pronto per andare in campo e mostrare le mie qualità, dipenderà dall’allenatore scegliere chi giocherà» ha risposto in conferenza l'azzurro. «Ho vissuto alcuni giorni difficili dopo la positività al covid, ne ho approfittato per recuperare le energie prima di tornare in campo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA