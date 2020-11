Lorenzo Insigne torna a incantare l'Italia. Il capitano del Napoli è diventato anche capitano della nazionale con grandissime prestazioni in maglia Italia allontanando gli ultimi scettici. «Io da poco seguo Lorenzo, non posso parlare del passato da agente, posso farlo da napoletano e troppo spesso è stato messo in discussione, tutte le volte che una partita andava male la colpa era sua» ha detto il suo agente Vincenzo Pisacane a Radio Sportiva.

«Penso che troppo spesso i napoletani non abbiano apprezzato che lui oltre tutto ci mette il cuore, perché essendo tifoso napoletano, cresciuto nel Napoli, quando perde perde due volte, da giocatore e da tifoso», ha aggiunto Pisacane. «Credo gli vadano perdonate quelle rare volte in cui non è riuscito a fare il Lorenzo Insigne, bandiere come lui in Italia ce ne sono poche, forse è rimasto l'unica». Sulla nazionale: «Mancini e Gattuso sono due grandi allenatori che cercano di valorizzare le caratteristiche dei loro calciatori. Mancini è riuscito a dare a ogni giocatore un compito, sta funzionando tutto alla grande e farlo dopo una sciagurata mancata qualificazione ai Mondiali con un gruppo che sembrava spento significa dover dare merito al ct».

