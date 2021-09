Insigne nel Dreamteam Serie A: un solo azzurro nella Top 11

Un posto meritato sulla sinistra. La sua mattonella, il suo habitat naturale, la zona di campo in cui nessuno vale più di Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli è stato inserito nel Dreamteam della Serie A, la squadra da sogno del campionato italiano composta dai calciatori più costosi in ogni zona di campo. Insigne è l'unico calciatore azzurro di una formazione composta da quattro interisti, tre juventini, due milanisti e un laziale come Milinkovic-Savic.

