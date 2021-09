Juan Jesus, tutto per il Napoli: «Puntiamo a vincere qualcosa»

«Non è una rivincita, ma voglio dare tutto per Napoli». Juan Jesus si presenta e lo fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss per i tifosi del Napoli. «Ho trovato bene Spalletti come sempre, ci trasmette una serenità incredibile che nell'ultimo periodo non avevo vissuto. È quasi un padre per noi calciatori. Nelle difficoltà abbiamo sempre risposto benissimo perché conosciamo le nostre qualità».

«Non sono stato fortunato a Roma» ha continuato Juan Jesus. «C'erano notizie dei miei infortuni ma non è mai stato vero. Io ho sempre fatto il mio, arrivavo prima e andavo via dopo perché volevo sempre farmi trovare pronto». Adesso il capitolo Napoli: «Ho sempre dato il meglio per le squadre che ho giocato in ogni ruolo: terzino, difesa a tre o a due. Anche a Napoli sarà così e darò tutto per mostrare chi sono. Questa è una grande squadra, quindi devi ambire sempre a vincere qualcosa ogni stagione».