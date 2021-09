Napoli, piccola novità per Anguissa: ecco la scelta del nuovo azzurro

È arrivato a Napoli solo ieri, ma ha già tante chances di finire in campo sabato in un Napoli-Juventus ad alti livelli. Per Zambo Anguissa l'impatto è stato decisamente forte con la nuova realtà azzurra, catapultato dalla Premier League alla Serie A con poco preavviso e la necessità di essere subito reattivi alle indicazioni di Luciano Spalletti.

Il centrocampista del Camerun, però, sembra potersi calare subito nella nuova realtà napoletana: dopo il primo allenamento di ieri, Anguissa ha subito avuto modo di scoprire parte delle bellezze della città, accompagnato da alcuni compagni di squadra tra Posillipo e il lungomare. Poi la scelta del numero di maglia che sarà una novità assoluta per lui: il neo azzurro vestirà infatti il numero 99 mai indossato prima tra Marsiglia, Reims, Villarreal e Fulham.