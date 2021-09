Elmas, solo un pari con la Romania: Rrahmani sconfitto dalla Spagna

Una serata in chiaroscuro per gli azzurri in nazionale. Se l'Italia di Giovanni Di Lorenzo ha dilagato contro la Lituania, non è andata meglio ad Eljif Elmas e Amir Rrahmani, entrambi impegnati nelle qualificazioni per il prossimo mondiale con le rispettive nazionali.

LEGGI ANCHE Di Lorenzo, gol e successo: «Volevo crossare, ma che felicità»

Solo un pareggio per 0-0 tra Macedonia e Romania, un punto che non cambia le sorti in classifica per la nazionale di Eljif Elmas, ancora al quarto posto. Il centrocampista ha giocato per intero il match. 90 minuti in campo anche per Rrahmani con il Kosovo, battuto però a domicilio dalla Spagna con le reti di Fornals e Torres.