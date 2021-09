Di Lorenzo, gol e successo: «Volevo crossare, ma che felicità»

«Sì, volevo crossare ma la palla è andata dentro e sono contento per questo primo gol con la maglia della Nazionale». Giovanni Di Lorenzo ci mette la firma, il terzino del Napoli va in gol con la nazionale nel largo successo sulla Lituania. «Sono soprattutto felice per la vittoria che ci serviva in ottica qualificazione vista la classifica».

«Mancini ci ha sempre detto di restare tranquilli e di fare ciò che abbiamo sempre fatto in questi anni. Ci sta ad inizio stagione non essere brillanti, ma l'importante è aver portato stasera a casa la vittoria segnando anche tanti gol» ha detto ai microfoni Rai. «I 37 risultati utili consecutivi ed il record mondiale? Davvero incredibile, è un qualcosa di eccezionale ed una grande soddisfazione. Vogliamo continuare così e migliorare ancora questi numeri importanti».