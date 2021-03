Insigne-show col Bologna, l'agente: «Influenzato e ha fatto doppietta»

«Era carico e aveva una gran voglia di rivalsa». Così Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, parla a Radio Marte del suo assistito, ieri assoluto protagonista contro il Bologna allo Stadio Maradona con due gol che hanno deciso il match in favore della squadra di Gennaro Gattuso.

«Insigne ha avuto una settimana particolarissima: era con raffreddore e mal di gola, ha fatto diversi tamponi che si sono rivelati tutti negativi» ha raccontato l'agente. «Scendendo in campo e respirando con una sola narice ha fatto doppietta. La frase post Sassuolo? Non è quella che hanno detto tutti. Non diro mai qual è ma non è quella».

