Il Lille conferma che non vuole Ounas nell'operazione Osimhen. E neppure Younes, che il Napoli sta provando a inserire come parziale contropartita. Il ds del club transalpino, Campos, ha ribadito la necessità di fare cassa dalla cessione del nigeriano. D'altronde, non è una novità, il calcio francese pagherà un prezzo molto alto per la sospensione definitiva della Ligue 1., Lopez e De Laurentiis, che stanno lavorando per trovare una intesa. Il Napoli spinge per inserire una parte variabile (quasi 5 milioni) legata al ritorno in Champions, ma il Lille chiede 70 milioni. Il club azzurro è molto vicino ed è pronto a un rilancio, forte anche del sì del calciatore che ieri ha comunicato al suo club la volontà di venire al Napoli. Victor è rimasto assai colpito anche da Rino Gattuso. Osimhen ha quasi 22 anni e non vuole sbagliare un passo ed è per questo che è stato fondamentale conoscere il tecnico azzurro. Il Napoli gli è venuto incontro anche sull'ingaggio: circa 3,5 milioni per cinque anni (e commissioni di circa 700mila euro per gli agenti). Le difficoltà mostrate negli ultimi tempi dal tridente leggero lasciano intendere che Ringhio pensa a qualcosa di diverso per la prossima annata: da qui la scelta di quello che viene considerato come l'erede di Drogba.È un De Laurentiis in ogni caso che prosegue nella sua rivoluzione.. E non è finita. Va cercato, ed è una priorità, un terzino sinistro perché Ghoulam non dà rassicurazioni.. De Laurentiis si prepara ad annunciare il rinnovo di Mario Rui fino al 2025 ma è chiaro che serve un secondo piede mancino. Prolunga anche Di Lorenzo. Ma è evidente che serve un'alternativa valida a Rui.Giuntoli va di fretta: il caos societario nella Roma non aiuta nella trattativa per Under, che già era nel mirino del Napoli prima di mettere la mani su Ounas. Ma è chiaro che il ds azzurro sta preparando il terreno per l'affondo. Un po' frenata l'opzione Boga, anche perché come sempre il Sassuolo tiene alto il prezzo dei suoi gioielli. Boga è un pallino di Gattuso, che pretende lì davanti un gioco che né Politano né altri riescono a dare ancora. Attenzione a Gabriel, altro nome indicato da Ringhio, sempre di proprietà del Lille. In questo caso, sono diverse le valutazioni da fare: la prima legata al fatto che, con Osimhen, non sarebbe libero lo slot da extracomunitario, la seconda è che Koulibaly non è stato ancora ceduto. Chiaro, Atletico Madrid ed Everton sono nettamente in pole position e De Laurentiis non ha fretta di vendere. Ma alla fine tutti gli indizi danno in partenza il senegalese. Il patron valuta Koulibaly 100 milioni ed è sicuro che alla fine, magari anche il Manchester City arriveranno alla cifra richiesta.. O almeno questa sono certi sia la verità dalle parti di Castel Volturno. Dunque, c'è attesa per quando Paratici formalizzerà l'offerta. I segnali che sono arrivati alla Continassa tramite l'entourage del polacco fissano in 45 milioni di euro il prezzo per la cessione. Ma è solo una base di partenza. De Laurentiis non direbbe di no se nell'operazione venisse inserito Bernardeschi, ma fino ad adesso sono solo voci perché non c'è nulla di fatto.