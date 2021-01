Un rigore sbagliato che avrebbe potuto cambiare la gara, ma un finale amaro dopo la sconfitta in Supercoppa. Lorenzo insigne è stato il protagonista di questo Napoli, nel bene e nel male, il capitano che non ha saputo tirare fino in porto la nave azzurra. E nel finale di gara si è lasciato andare all'emozione forte e alla delusione. Da qui le lacrime del numero 24, rincuorato solo dai compagni prima della cerimonia di premiazione per la seconda squadra classificata.

Lorenzo è il primo a salire sul palchetto, con la testa bassa a cancellare la delusione. Ed è il primo anche a rientrare negli spogliatoi alla fine della cerimonia. Nel frattempo, le sue lacrime in panchina fanno già il giro della rete, simbolo della serata napoletana a Reggio Emilia.

