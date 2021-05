Kaio tra Napoli e Atletico Madrid: anche Simeone sul talento brasiliano

Kaio Jorge interessa anche all'Atletico Madrid. A riportare la notizia è Mundo Deportivo che spiega come il club della Capitale spagnola stia guardando al brasiliano del Santos per rinforzare l'attacco a disposizione di Diego Simeone in vista della prossima stagione.

L'interesse dell'Atleti metterà in difficoltà anche le squadre italiane che lo seguono. Lazio, Napoli e Juventus - in questo ordine - si sono messe in fila nelle scorse settimane per provare a stringere contatti con il suo entourage e con il club brasiliano per la prossima estate. Kaio ha il contratto in scadenza a fine anno ma vorrebbe salutare il Santos già in estate.