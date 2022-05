45 milioni il prezzo di Koulibaly: rumors anche dalla Premier

De Laurentiis è stato ieri è stato a Castel Volturno, come ha fatto spesso negli ultimi tempi, una presenza quasi fissa negli ultimi 15 giorni al centro sportivo dove si allenano gli azzurri. Il presidente ha fatto un briefing di mercato, una chiacchierata con il direttore sportivo Giuntoli e il tecnico Spalletti. Nei prossimi giorni ci saranno altri incontri tra lo staff societario azzurro e quello tecnico per fare di volta in volta gli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati