Kvaratskhelia dà forfait: «Tornerà dopo i Mondiali»

L'infortunio alla schiena che l'ha tenuto fuori dai giochi con il Napoli non gli permetterà neppure di prendere parte alle prossime sfide della sua Georgia. Khvicha Kvaratskhelia non sarà con la nazionale di Willy Sagnol in questi giorni, e il 17 novembre non scenderà in campo contro il Marocco per il guaio fisico che non si è ancora risolto.

«Khvicha ha un infortunio alla schiena che non gli permette di essere qui con noi» le parole di Sagnol nell'ultima conferenza stampa con la nazionale «Spero che possa riposare bene in queste settimane e affrontare al meglio la ripresa della stagione, dopo il Mondiale in Qatar, in piena forma». Niente Georgia, dunque, per Kvaratskhelia, che sarà monitorato in questi giorni anche dallo staff medico del Napoli.