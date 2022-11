Kvaratskhelia tra i migliori al mondo: è nella top 10 di FourFourTwo

«Se qualcuno pensa che l'addio di Insigne possa indebolire il Napoli, si dovrà ricredere». Comincia così il commento alla classifica di Khvicha Kvaratskhelia, esterno del Napoli che è stato inserito dalla prestigiosa rivista calcistica FourFourTwo nella Top 10 degli esterni sinistri più forti al mondo. L'azzurro si è piazzato al sesto posto davanti a campioni come Leao, Sane e Luis Diaz.

«L'arrivo di Kvaratskhelia ha aiutato il Napoli a puntare il primato in campionato e in Europa» si legge dal commento alla posizione conquistata da Kvaratskhelia «Non si sa quanto potrà migliorare in futuro». Meglio del georgiano del Napoli si sono piazzati Martinelli e Foden. Sul gradino più alto del podio ci va Neymar, poi Vinicius Jr e Sadio Mane.