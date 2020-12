Aveva chiesto un nuovo inizio Simone Inzaghi e la sua Lazio l'ha accontentato dopo la vittoria contro il Napoli di questa sera. «Abbiamo perso dei punti importanti in questo avvio di campionato per la qualificazione in Champions, ma nelle ultime due gare la squadra era in crescita. Fino a qui abbiamo sbagliato veramente solo con l'Udinese in casa. Abbiamo avuto due giorni e mezzo di analisi sulle nsotre prestazioni: ci sono squadre forti in questo campionato».

«La difesa ha fatto bene ma il lavoro è stato di tutta la squadra. Il Napoli a Milano meritava un altro risultato contro l'Inter, avevamo assenz importanti e sapevo che avrebbe fatto la differenza l'atteggiamento in campo» ha continuato Inzaghi a Sky Sport. «Abbiamo strameritato di vincere stasera. Ci sono stati troppi problemi tra covid e infortuni, non ci hanno permesso di ruotare troppi uomini. La Champions ora torna a febbraio, dobbiamo mantenere in campionato l'atteggiamento mostrato stasera. Con Lotito a Natale riparleremo del mio contratto».

