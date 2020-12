C'è Reina a difendere la porta della Lazio, la prima da avversario da quando ha lasciato il Napoli (quando era al Milan stava in panchina). Tutto confermato per Gattuso, esattamente come raccontato nella cronache di oggi sul Mattino.

Il tecnico calabfese ne cambia quattro rispetto alla sfortunata prestazione di mercoledì con l'Inter. In attacco via libera a Petagna unica punta con Politano a destra, Lozano sull'altra fascia e Zielinski sulla trequarti. A centrocampo torna Fabian, con Bakayoko. C'è Maksimovic in difesa mentre c'è Ospina. È una serata fredda ma senza eccessi a Roma e questa gara arriva al termine di una giornata che ha visto le big vincere tutte e allungare in classifica. I tre punti, nonostante l'emergenza per le assenza di Insigne, Mertens e Osimhen sono fondamentali per non perdere troppo terreno da Milan e Inter che tentano la fuga natalizia. Lazio che vive un momento particolare, dopo i risultati negativi con Verona e Benevento e nonostante gli ottavi di Champions conquistati. Insomma, una gara ad altissima tensione sia per Gattuso che per Inzaghi junior.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA SOCIAL Lazio-Napoli, live tweet di Anna Trieste LA DIRETTA Atalanta-Roma 4-1, Ilicic entrae ribalta tutto con Zapata e Gosens LA DIRETTA Sassuolo-Milan 1-2, Pioli è in vettacon il gol più... LA DIRETTA Inter, Conte infila la sesta vittoria: Hakimi e Lukaku piegano lo...

LA PARTITA IN DIRETTA

Pronti via e la Lazio è subito pericolosa con Immobile, che si gira meravigliosamente a cento area ma non trova la porta con una bella sforbiciata.

LAZIO (3-5-2)

25 Reina; 3 Luiz Felipe, 14 Hoedt, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 18 Escalante, 10 Luis Alberto, 77 Marusic; 20 Caicedo, 17 Immobile.

A disposizione: 1 Strakosha, 71 Alia, 4 Patric, 7 Pereira, 8 Anderson, 11 Correa, 13 Armini, 16 Parolo, 32 Cataldi, 33 Acerbi, 53 Czyz, 83 Adeabgo, 92 Akpa Akpro, 94 Muriqi. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-2-3-1)

25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 5 Bakayoko; 21 Politano, 20 Zielinski, 11 Lozano; 37 Petagna.

A disposizione: 1 Meret, 2 Malcuit, 4 Demme, 7 Elmas, 9 Llorente, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 33 Rrhamani, 44 Manolas, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ARBITRO: Orsato di Schio.

Ultimo aggiornamento: 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA